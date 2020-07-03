緣牽四代的職人精神！張漢相（左）、張漢堂（右）的曾祖父及祖父參與日式閣樓建造，事隔70多年後，他們兄弟倆參與閣樓翻修工程。（張桂碧提供／王文吉台中傳真）

日式閣樓「得日庵」舊照片中，父子檔工匠張狗 （前排右一） 負責木工，兒子張春（後排最一）是泥作師傅。（張桂碧提供／王文吉台中傳真）

聯翔餅店后里招待所「得日庵」，為檜木建造的2層日式閣樓。（張桂碧提供／王文吉台中傳真）

聯翔餅店多年前整修后里招待所「得日庵」日式閣樓，負責施工的張姓兄弟瞥見舊照，認出其中2位父子檔工匠，竟是自己的曾祖父及祖父。聯翔董事長張桂碧最近想起閣樓緣牽四代往事，在臉書社團《老相片老照片俱樂部》發文分享，表示，曾祖開頭之後曾孫接手，堪稱「史上最牛售後服務」，引起熱烈迴響。

張桂碧是后里張家望族後代，父親是前后里鄉長張漢鄒。他說，老家有一棟80多年歷史的日式閣樓，1936至1937年負責興建這一棟閣樓的師傅當中，有一對張姓父子檔，父親張狗負責木匠工作，兒子張春負責當時算是新潮的紅毛土水師，也就是水泥匠工作。

張桂碧表示，閣樓興建工作接近完工時，6名師傅與1條狼犬在閣樓前，由房子的主人我祖父（張喬蔭）幫他們合影，拍下了一張照片留念。

張桂碧提到，數十年之後，2009至2010年閣樓大翻修工程中，也出現一對張姓的兄弟檔，哥哥負責木匠修復工作，而弟弟負責水泥的補強工程。他們無意中看到早年建房時的老照片，覺得照片中的人物很面熟，最後認出照片中的父子檔，竟然是他們的曾祖父以及祖父。

張姓兄弟檔說，在他們家中，這些長輩並沒有留下照片，只傳下來廳堂牆上手繪的公媽畫像，在那個年代有照片留下本來就不多；這回，兄弟倆總算是首次看到祖先們的真面目。

閣樓整修工程完工後，張桂碧請兄弟倆在閣樓前拍照，並加洗舊照片送給工匠兄弟檔紀念。他說，與張家兄弟合作多年，不曉得背後有這道長遠的家學淵源，這一次的合作貫穿了四代祖孫情，曾祖開頭之後曾孫接手，堪稱「史上最牛的售後服務」。

張桂碧將這段緣牽四世代的往事，發文到臉書社團《老相片老照片俱樂部》，引起熱烈迴響。網友說「看來以後你們房子給能給張家修了、職人冥冥中的牽掛、想知道過幾年第五代會不會也來湊一咖、祖輩蓋房孫輩維護」，還有人毛骨悚然地回應「全身起雞皮疙瘩！」

(中時 )