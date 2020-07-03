台北101辦公大樓再度以地標之姿，結合台灣花卉及鋼纜藝術展於3日登場；101董事長張學舜 強調，在後疫期間，如常觀展是一種幸福，期透過藝術展演共同推廣台灣花卉，與降低花農們因疫情衝擊所承受損失。

農委會農糧署長胡忠一指出，因為疫情衝擊，台灣蘭花展等花卉展全部停擺，而頂級花卉出口更是完全停滯，他說，光是輸出日本一年就占33%、美國占28%，兩國邊境管制與訂單全沒就逾六成，為此除了動員全台通路等銷售，更透過展演，由台灣兩位台灣新銳藝術家李嘉偉、古文旻與CN Flower花藝大師凌宗湧團隊共同展現創意激盪，讓台灣花卉在地標大樓噴香。

展場上除了把實驗室中培養箱的構圖概念搬到現場，並利用可以無限循環的玻璃試管來供應花卉的水份，不產生任何廢棄耗材，成為當代花卉藝術對環境最友善的設計；另一角，當代藝術視角的特立花卉裝置藝術，則是以粉色與紫色的萬代蘭，來演繹台灣「蘭花王國」美名。

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