曾明治在芒果園裡放養蛋雞，讓雞隻健康奔跑自然產蛋，放牧蛋行銷全台農會和有機通路，金蜜芒果更是全縣唯一獲得興大有機認證。（謝瓊雲攝）

彰化永靖45歲蛋農曾明治，在芒果園裡放養蛋雞，讓雞快樂奔跑健康產蛋，憑藉創新精神與品牌行銷專業，將生產的有機放牧蛋賣進全台農會、有機通路與百貨超市，即使疫情期間，餐廳飯店都不叫貨、網購團購雞蛋訂單仍供不應求。

曾明治專科學的是電機工程，曾在竹科上市公司當過電子工程師，22歲返鄉進入華貴絲襪當行銷主管，學習到許多市場區隔、產品差異化，與品牌行銷之道，29歲時創業投入農業物流，幫農民運輸銷售優質農產品，34歲起自起也一頭栽入生產者行列。

堅持永續友善農業理想，他拉著弟弟去農改場上課取經，被高德錚博士循環經濟的農業願景打動，在自家4分地果園種金蜜芒果、放養不同品種的進口蛋雞。憑過去經驗打造品牌、自產自銷，更發揮科學實驗精神，曾自製辣椒粉、諾麗果酵素，養藍藻、紅麴、納豆益生菌和靈芝餵食雞隻，不用藥也能頭好壯壯，雞蛋口感更綿密Ｑ彈、帶獨特蛋香。

不賣絲襪、改賣有機蛋，曾明治說早年也曾遭遇放養雞隻淋雨感冒暴斃，或蛋價崩跌時，高品質雞蛋銷路驟降，靠著慢慢摸索做出市場區隔、掌握調節方法因應。雞啄食落果、淘汰雞蛋再做成有機蛋液灌溉果樹，成熟的果實香氣十足，成為目前全縣唯一獲興大有機認證的金蜜芒果，今年也將首度挑戰參加埔心鄉農會的金蜜芒果評鑑。

(中時 )