多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）宣布與VTuber事務所Hololive聯手打造遊戲中首位YouTuber (VTuber) 指揮官，日本知名VTuber 白上吹雪 (Fubuki Shirakami) 以及寶鍾瑪琳 (Marine Houshou) 將加入指揮官行列，玩家將能體驗在兩名 VTuber 的配音下進行戰鬥，彷彿像是與偶像一起作戰，即日起至7月17日，玩家可以於加值商店購買指揮官。

白上吹雪和寶鍾瑪琳在日本都是非常知名的 VTubers，在YouTube 頻道上各自擁有超過 650,000 和 400,000 名粉絲。白上吹雪個性害羞，擁有一頭白髮與具有指標性象徵的毛茸茸獸耳，寶鍾瑪琳則是對寶藏情有獨鍾，然後夢想是成為一名海盜。

白上吹雪表示：「《戰艦世界》是一款容易上手卻很難精通的遊戲，但玩起來也很有成就感，讓我有動力要不斷練習跟增進遊戲技能。我迫不期待想成為指揮官來支援其他玩家！」

寶鍾瑪琳則表示：「我終於能夠指揮自己專屬的艦艇了！Wargaming 成功在遊戲中抓住了我聲音的精髓 ，我相信玩家們在玩遊戲時一定會非常樂在其中。我迫不及待想要和大家一起出海了！」

(科技)