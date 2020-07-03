為支持大陸台商永續發展，大陸商務部、國台辦及福建省政府等單位共同籌辦的『台資企業拓展內銷線上推介會』，3日在北京、福州兩地連線舉行，大陸永輝超市福建分公司與台商旺旺集團福建泉州廠成功對接，簽訂價值人民幣3800萬元的全年採購意向書。

首場台資企業拓展內銷線上推介會3日開闢北京、福州兩會場，採視訊會議方式進行，共有多達5000多人同時線上參會。會上共簽署約人民幣7億元訂單，其中旺旺泉州廠與福建永輝超市簽署3800萬採購合約。

台企聯常務副會長、旺旺集團北京代表處首席代表林天良表示，後疫情時代，大陸政府積極推動外銷轉內銷政策，是一項靈活權變的活水政策，是最好的良方美意，尤其對於過去常年以外銷為主的台商來說，更可能成為一個延續企業生命、順勢轉型發展的救命丸。

林天良強調，大陸內銷管道建設不是一蹴可及，台商想從過去的外銷轉變為內銷，初期可採多管道同時並進方式運作，較易收立竿見影之效，多管道包括：網路電商平台、網紅帶貨直播、地攤夜市經濟，以及透過國台辦、商務部及大陸各級政府的力量居中協調，與大陸國企或大型民間企業「精準對接」。

林天良舉例，旺旺集團以內銷為主，在3日的推介會上，旺旺福建泉州廠一舉與永輝超市簽訂採購意向書，獲得一筆大訂單。對於過去一直以外貿為導向的台商來說，透過官方精準對接，儘快「由外轉內」，邊際經濟效益肯定將更為可觀。

3日的「台資企業拓展內銷線上推介會」活動，北京、福州兩地出席的大陸官員有商務部副部長王炳南、國台辦副主任裴金佳、福建省委常委周聯清、福建省副省長郭寧寧、國台辦經濟局長張世宏、商務部台港澳司長孫彤等大陸官員與會。

(旺報 )