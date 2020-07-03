台中建築業再添一家生力軍！由資深建築人沈瑞興創立的誠邑築建設，今（3）日舉辦開幕慶，同時公開台中東區首案「捌零寓所」！沈瑞興還以「誠邑實築共享生活會」名義，將貴賓致贈的花禮50萬元、轉贈「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農。沈瑞興表示，共享隨行、互助當道，東區新案以「共享」為題，打造生活美學新高度。

誠意築建設東區首案「捌零寓所」，因觀察到近幾年沙發客、 AirBnB到團購、租用自行車等共享市場，逐漸成為新的生活型態，因此在新案「捌零寓所」加入共享概念，並將取得銀級智慧建築標章。

台中市東區，近幾年在秀泰生活、大車站計畫、三井Lalaport商場等重大建設陸續到位或啟動助攻下，東區房市利多頻傳，地價與房價跟著水漲船高，吸引建商爭相進駐推案，預售新案每坪開價站上3字頭。

預計8月潛銷的「捌零寓所」，產品規劃2+1（26坪）、3房（32坪）格局，總戶數共計80戶，包括77戶住宅、2戶透天、1戶店面；至於公設擁有下沈式閱覽區、遊戲樹屋、BBQ 燒烤區、健身房等，並以「共享概念」建構在頂樓、親子家庭與社區內的公設，凝聚住戶情感，打造活力社區。

頂樓除洗衣、曬衣設備外，還有「共享帳篷」、「共享BAR」、「共享菜園」，讓尋常的洗衣、曬衣變得多元有趣；在親子家庭部分，讓人頭痛、永遠收不完的玩具，可放在「共享玩具箱」，並順勢教導孩子「分享」觀念；而「共享閱讀」則讓社區的大哥哥、大姊姊組成「伴讀隊」，一起營造書香社區。

此外，鄰居可以交換食譜、共享手路菜「共享菜籃」，社區內也提供「共享單車」；「共享咖啡」讓住戶擁有專屬咖啡杯，有空就能一起喝咖啡、聊是非，不只環保，還能凝聚家族與鄰里情感。

誠邑築建設是今年剛成立的建商，也是中部第一個將共享概念完整導入社區的建商，但其思考的高度來自資深建築人沈瑞興。他認為，整個世界的潮流不斷變化，建商在技術達到高標後，也可「提早佈局」的未來社區樣貌，打造善循環的社區。

沈瑞興擔任過總太建設、磐鈺建設總經理，手握百億大案。今日在「誠邑實築共享生活會」上，總太集團創辦人吳錫坤親自出席，「祝賀誠邑築建設旗開得勝，未來才能邀請誠邑築來投資我的浪浪事業！」

龍寶建設董事長張麗莉表示，沈瑞興「聰明又有才」，新公司更能發揮自己的理想，她也力邀沈瑞興賺錢後，加入回饋公益事業。

磐鈺建設董事長張大方、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅，今日均出席「誠邑實築共享生活會」，除表達祝賀，也期望未來台中的建築成為生活、創意的一部分，增添平凡中的不凡。由誠邑築建設的開幕慶，讓外界見識到沈瑞興在中部政商界的豐沛人脈。

(工商 )