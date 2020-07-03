繼西班牙巴塞隆那大學研究指出當地在2019年3月12日採集的廢水發現新冠病毒後，巴西聖卡塔琳娜聯邦大學昨(2)日宣布，在巴西聖卡塔琳娜州首府弗洛里亞諾波利斯市發現去年11月份的下水道水樣中存在新冠肺炎病毒。顯示新冠肺炎病毒早在大陸武漢爆發疫情前已散佈世界各地。

據報導，巴西這份題為《2019年11月巴西聖卡塔琳娜下水道發現新冠肺炎病毒》的研究報告由14位聖卡塔琳娜聯邦大學的研究人員聯名發布。這一發現比美洲大陸官方宣布的第一例新冠肺炎確診病例——今年1月21日美國確診第一例新冠肺炎病例早兩個月，比巴西政府宣布的今年2月底出現的新冠肺炎確診病例早了三個月。

參與這一研究的方格羅教授稱，他們對弗洛里亞諾波利斯市每個月的下水道水樣冰凍樣本做例行檢查時，在去年11月的樣本中發現了新冠肺炎病毒。起初科學家們對這一結果有所懷疑，然後在不同實驗室間用不同病毒標記物進行了二次測試，重複了所有數據，跟踪了病毒基因組，得出的結論始終一致。

(中時電子報)