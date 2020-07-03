背後金主為日本電信巨頭軟體銀行（SoftBank）的保險新創公司Lemonade（檸檬水），2日在紐約證交所正式掛牌股價一飛衝天，終場收漲近140％，收盤價比IPO（首次公開上市）價格高出1倍多，堪稱今年為止最成功的IPO案。

主打透過人工智慧（AI）進行保險理賠的Lemonade，1日晚間才將IPO定價敲定在每股29美元。周三稍早Lemonade把IPO價格參考區間，從早先的每股23至26美元，調高到每股26至28美元。

Lemonade周四在紐約證交所掛牌後，一開盤股價就衝上50.06美元，終場收漲139.34％，報每股69.41美元，該公司在IPO首日募資將近3.2億美元。

這樁堪稱今年以來最成功的IPO案，Lemonade的幕後金主軟銀可謂大贏家，一吐投資網路叫車龍頭優步（Uber）、英國衛星營運商OneWeb、共享辦公室WeWork等失利的怨氣。OneWeb甚至已聲請破產。

軟銀目前在Lemonade的持股比例21.8％，按照周四的收盤價計算，軟銀的持股價值約39億美元，高於軟銀去年對Lemonade的估值20億美元。 Lemonade的IPO案告捷，有助紓解軟銀的財務壓力，軟銀日前宣布計畫出脫近2億股的美國電信商T-Mobile持股，價值210億美元，用以籌措現金及償債。

除軟銀這個大金主之外，創投公司紅杉資本（Sequoia）、Aleph、XL Innovate、General Catalyst等皆爭相入股Lemonade。

Lemonade創立於2016年，總部設在紐約，運用AI協助消費者和屋主購買保險。該公司聲稱，客戶與AI聊天機器人Maya對談2分鐘後就能投保，Maya通常會詢問13道問題。另一AI機器人Jim，在3秒之內就能協助理賠。

Lemonade透露，現今旗下有超過72.9萬客戶，當中70％年齡不滿35歲，此外9成客戶以前從來沒買過保險。Lemonade今年首季營收增長逾1倍達2,620萬美元，但至今尚未實現獲利。

(工商 )