沒有受疫情影響，民營銀行依計劃徵才，富邦金、玉山金、開發金以及王道等四家都是依原訂計畫徵人後，新人已在7月陸續到位。

玉山金控表示，雖上半年受疫情影響，為了提供優質的金融服務與數位體驗，由於要打造跨境金融服務平台，因此，仍維持年初招募規劃、找尋優秀人才共要招募500名人才，包含50名MA(儲備幹部)、TA(財金儲備幹部)以及TMA(科技儲備幹部)，因應數位金融以及法遵風控，需要更多AI工程師、程式開發工程師、法遵法務、資安風控、跨境人才等多元領域專才加入。

富邦金則是為因應數位轉型趨勢，擴展金控版圖，富邦金控2020年持續廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6,800人，同時招募18個組別創新高。原預訂安排今年度要募集60MA，後擇優錄取近55名MA，至海外子公司之儲備幹部也因受國際疫情影響，致報到人數略減，惟仍維持近年水準。

開發金表示，2020菁英發展計畫（MA）今年招募20位，並在7月展開儲備幹部培訓。

王道銀行也指出，之前並未因為疫情而調整徵員。該行近兩年維持穩定招募，主要以職缺遞補為主，包括業務、數位行銷、數據分析、資訊專業、洗錢防制、客戶服務人員等，並無因為疫情而有太大影響。

(工商 )