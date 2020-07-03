台灣新冠肺炎防疫有成，接連傳出零確診喜訊，這樣的成果除了感謝防疫團隊的帶領，更有賴全民的配合以及高度警覺心。新冠病毒狡詐，在各國出現多種不同症狀，舉凡發燒、咳嗽、胸悶、腹瀉、疲勞、流鼻水鼻涕、味覺喪失等，都可能是確診症狀。日前就有1名案例本身為過敏患者，而未察覺自己鼻塞、流鼻水竟是新冠肺炎症狀，所幸在擴大篩檢後，發現確診。

這樣的案例引起許多過敏患者的恐慌，資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，鼻過敏症狀雖然也會鼻塞、流鼻水，但經常合併眼睛癢或鼻子癢，且好發於早晚，但只要做好個人衛生習慣，仔細觀察自己的症狀，若無相關接觸史或旅遊史，則無須過度擔心。

李宏信說明，鼻過敏患者的鼻神經比一般人發達，在神經及血管過度密集分布的情況下，一旦遇到外界刺激如：天氣變化、氣味、塵蟎等，就容易引起鼻子發癢而噴嚏連連；再加上鼻神經會指令血管充血，而使鼻黏膜腫大，導致鼻塞及鼻涕流不停，嚴重者甚至還會頭痛、頭昏腦脹、無法集中精神及焦慮，影響生活。

治療鼻過敏常使用藥物或鼻噴劑，但藥效過後又會復發，治標不治本，較適合輕症患者，嚴重鼻過敏若長期服藥恐傷身。另外也可利用手術治療鼻過敏，鼻部手術包括手術切除、雷射、電燒、微創、射頻電波及紅外線，這些手術方式對一般鼻病有效，但對鼻過敏幫助卻不大，最直接治療鼻過敏的方式，是以「鼻過敏神經截除術」來治療最嚴重的過敏病症。

李宏信進一步解釋，傳統鼻過敏神經截除術是使用經鼻竇法，需掀開上唇，鑿開鼻竇腔骨，再深入進行神經截除，因手術傷口大且位置靠近腦眼部，可能會引發大量出血，處理極為棘手，患者容易產生心理抗拒，無法普及。新式鼻過敏神經截除術是經由鼻腔內，將特製高頻探頭接觸鼻內翼管神經口截除神經，過程僅需10至20分鐘，傷口小、流血較少，在門診局部麻醉即可進行，臨床症狀改善率高達7至9成，深獲患者肯定。

家醫科醫師李政道提醒，疫情雖然在台灣已日趨穩定，民眾仍不可掉以輕心，出入人多地方應配戴口罩、勤洗手、定期打掃及消毒環境，並應養成運動、飲食均衡、作息規律的習慣，如此才能增強免疫力，也可減少鼻過敏的發生，對抗新冠肺炎。

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(中時電子報)