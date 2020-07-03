原創第一官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》將於本月10日推出全新版本，加入藏經閣系統、宗祠系統，以及書籍《紅顏輔佐》、《百將圖記》等多重內容，帶來更多遊戲趣味，陪伴玩家度過今夏！

宗祠系統。（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

書中自有黃金屋 藏經閣系統上線

玩家可以在藏經閣中學習書籍，除了可以獲得書籍道具之外，也可賦予門客使用，門客使用後可得到一本全新書籍，同門客無法重複獲得一樣書籍。每次學習將從藏經閣書庫中隨機挑選一本書籍，如對書籍不滿意可免費更換一次，後續則需使用元寶變更，直到挑選到自己心儀的書籍。此外，玩家開始學習後將無法中途終止，不想花費太多時間的玩家也可以運用全新學習加速道具「明盞」、「明燭」、「明燈」縮短時間。

書籍《紅顔書籍》。（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

書籍《紅顔書籍》、《百將圖記》、宗祠系統 全新登場

本次改版針對有紅顏加成的門客新增一本全新書籍《紅顏輔佐》，只要門客對應的紅顏達指定親密度即可解鎖，門客同步增加4點資質。往後紅顏每增加一定親密度，對應的書籍《紅顏輔佐》就會升級，同時門客也會增添1點資質。而在門客介面也開放《百將圖記》入口，玩家每收集一套門客圖記，即可領取該圖記的獎勵！

為讓玩家享受更多遊戲樂趣，在府宅內也推出宗祠系統，玩家子嗣越有才，成功聯姻越多，益處也會越來越大，而效忠大人的門客還可以同步受惠。

《百將圖記》入口。（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

一抽入魂誰能擋 「幸運大抽獎」獎勵拿到手軟

為慶祝改版上線，官方也推出幸運大抽獎活動，玩家可使用幸運錢幣抽獎，每抽必中，還有機會把大獎抱回家！

「幸運大抽獎」獎勵拿到手軟。（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

(科技)