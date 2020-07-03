洗錢防制人才培訓刻不容緩！信託公會為持續精進從業人員洗錢防制專業判斷能力，於2020年7月3日舉辦第二場洗錢防制及打擊資恐議題說明會，邀請臺灣臺北地方檢察署林宗志主任檢察官擔任講師。

信託公會理事長雷仲達表示，對信託業等金融機構來說，依法建立相關交易之確認客戶身分措施、洗錢防制內控與稽核制度以及疑似犯罪交易之通報機制，是金融機構建立洗錢防制措施的基礎；而強化第一線從業人員對各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力，更是金融機構做好洗錢防制措施的重要根本；惟有讓每位從業人員在實務作業中對可能的犯罪行為提高警覺，才能發揮在第一線阻絕犯罪洗錢的效果。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，我國在2018年完成的國家洗錢及資恐風險評估報告就點出包括貪污、證券犯罪、第三方洗錢等23種具洗錢威脅的犯罪類型；而在我國洗錢防制法更明訂，意圖為特定犯罪所得掩飾或隱匿來源，或移轉或變更特定犯罪所得；或掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在；或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，都屬洗錢防制法所稱之洗錢行為，足見辨識特定犯罪型態與犯罪所得與防制洗錢措施息息相關。本會舉辦系列講座請檢察官介紹常見犯罪實例，就是希望提醒金融從業人員客戶辦理相關交易時能留心注意，培養從業人員辨識特定犯罪類型的警覺與敏感度，增強金融機構防制洗錢體系。

本次講座為臺北地方檢察署林宗志主任檢察官，歷任雲林地方檢察署主任檢察官與法務部廉政署視察室主任等職，具備豐富金融與貪污犯罪偵辦經驗，演講內容從境外紙上公司發展、巴拿馬文件、金融不法案件發展趨勢等面向分析，並列舉常見犯罪型態實例。

雷仲達指出，我國已在2019年6月公布的第三輪相互評鑑報告取得評鑑佳績，但洗錢防制與打擊資恐工作是需要持續努力、持續精進，因此今年度舉辦系列說明會，期待從業人員能從中學習累積，增強洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

(工商 )