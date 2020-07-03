印度軍車通過拉達克（Ladak）班公湖（Pangong Lake）附近張拉山口（Chang La Pass）的資料照。（美聯社）

中印兩國日前邊境衝突造成死傷，導致兩國對立情勢再度升高。陸媒重提1962年中印戰爭往事，並對當時打勝印軍後，卻自行撤兵的原因進行探討。長期在西藏地區工作的解放軍退役將領陰法唐指出，當年毛澤東決定撤兵的原因有3點，而且還和台灣有關。

《多維新聞》報導，陰法唐表示，1962年中印戰爭中方收復失地後，決定停火並自行後撤的原因有3個：

第一，大陸政府主張通過和平談判的手段解決邊境問題，如果不撤軍，不僅會給尼赫魯以口實，還會使其他與中國存在邊界問題的許多國家心存疑慮。

第二，大陸的主要戰略方向不在西南，而在東南。中國大陸不想與印度陷入一場持久戰，而分散和削弱東南方向的力量，而且印度對中國大陸的根本戰略利益不夠成主要威脅。

第三，大陸不想給美、蘇等國際反華勢力以可乘之機。當時，印軍戰敗後，印度總理尼赫魯寫信給美國總統甘迺迪，要求美國出兵打中國，若中印繼續交戰，勢必給美、蘇以坐收漁利的機會。

陰法唐所說大陸的主要戰略方向在東南，是指1962年蔣中正準備利用大陸大躍進失敗發生大飢荒，和中蘇交惡的國際環境，進行一系列戰爭準備，希望趁機反攻大陸。所以，大陸在1962年6月已調動大批部隊進入福建，同時整備空軍備戰，欲使蔣中正知難而退。所以，在1962年中印戰爭打贏了卻自行撤兵，將軍事力量主要投放在東南沿海遏阻蔣中正發動登陸作戰。

(中時電子報)