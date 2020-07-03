小小的蜘蛛竟能製造出「鬼城」！最近網路瘋傳一系列照片，國外許多城鎮被蜘蛛網覆蓋，有如世界末日般的景象，讓網友直呼不可思議，原本以為該系列照片來自澳洲蜘蛛大規模遷徙，才會造成這般恐怖畫面，結果是來自不同國家的蜘蛛鬼城照。

網路流傳一系列蜘蛛網照片中，大量蜘蛛網覆蓋森林、樹木、草皮還有柵欄等，其中高大的樹木也全被蜘蛛網包覆，就像電影裡的「盤絲洞」，也可以看到蜘蛛亂竄的蹤影，令人頭皮發麻，照片標註「澳洲蜘蛛季」，但其實這些照片來自世界各地。

這些照片分別來自巴基斯坦、德州的塔瓦科尼湖州立公園（Lake Tawakoni State Park）、澳洲的維多利亞州，會有「蜘蛛天網」現象，是因為蜘蛛大規模遷徙，牠們向空中吐出一段絲，利用氣流將蜘蛛們帶離開地面，成群結隊的在空中移動遷徙，有如熱氣球般穿越海洋，這種現象又稱「天使髮絲」（Angel Hair）。

(中時電子報)