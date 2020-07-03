金門4所1園的遊憩資源豐富，適合全家親子遊。（李金生攝）

交通部觀光局「安心旅遊」7月上路，首場國旅團體補助說明會今（3）日在金門舉辦，縣府觀光處也向旅行社推介下半年觀光活動，期待做好包裝遊程，從暑假檔期拉出新一波旅遊熱潮。

縣府觀光處長丁健剛說明，金門下半年「月月有觀光」活動，縣府要和業者攜手一起拚觀光，主要內容如下：「金門防疫666，安心來金好Fun心」（7／1-8／31）、2020金門親子嘉年華（7／1-8／31）、後浦十六藝文特區音樂季（7／10-9／5）、金門中秋博狀元餅（9月）、金門老兵召集令（9／30-12／15）、海洋藝術季（10／1-11／30）、烈嶼鄉芋頭季（10／11-11／15挖芋體驗）、金湖海灘花蛤季（主活動日10／2-10／4） 、高粱老街風獅爺文化季。

今天的「旅行業辦理安心旅遊國旅團體補助說明會」是由交通部觀光局委託中華民國旅行商業同業公會全國聯合會巡迴各縣市舉辦。在金門縣旅行商業同業公會理事長林永標積極爭取下，首場說明會在金門縣文化局舉辦，有40多位旅行業者參加，由全聯會祕書長楊靜儀主講。

楊靜儀表示，團體旅遊優惠的補助對象是旅行社，交通部希望透過補助旅行業團體旅遊，鼓勵業者包裝更有特色的遊程，或提供更優惠的價格，讓推出來的產品更具吸引力，也讓消費者有更超值的選擇。

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(中時 )