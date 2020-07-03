受到新冠肺炎疫情影響，網壇四大賽事之一的法國公開賽預定9月27日開打，但法國疫情至今尚未獲得良好控制，主辦單位依舊執意決定在9日開始售票，而且預計每天開放2萬名觀眾入場，沒有強制戴口罩，絲毫不怕發生大規模的群聚感染。

根據ATP與WTA公布的最新賽程，法網將在9月21日至10月11日舉行，21-25日進行資格賽。法國網球協會發出聲明，屆時開放50%-60%觀眾入場是正常且合理範圍，在此限令下每個觀眾都可以保有一定的社交距離。

按照主辦單位的規畫，法網每天可以開放20000名觀眾入場，而且官方還直言，如果疫情在未來降溫的話，將開放更多觀眾進去。

法國網球鞋會主席伯納德非常堅持開放觀眾，他在節目上受訪時表示，法網一定會辦，而且絕對不是閉門比賽，這是經過深思熟慮之後的決定。

法國目前每天仍就傳出新冠肺炎確診者，可見得疫情尚未獲得控制，法國網球協會仍執意舉辦法網，雖然強調觀眾得保持社交距離，球場內走動必須戴上口罩，至於在座位上觀看比賽的時候就沒有強制規定要戴上口罩，如此一來將造成重大危機。

(中時 )