停工中的台北大巨蛋日前遭北市議員林亮君踢爆，遠雄建設違法在商場棟11間機房內裝設消音棉，北市建管處表示，今全面清查大巨蛋機房，11間機房消音棉遠雄已自行拆除，但另發現巨蛋棟2間，旅辦棟11間機房也偷裝消音，除要求遠雄2周內主動拆除，也依《建築法》開罰8萬4722元。

大巨蛋停工5年，北市府6月底剛簽准大巨蛋建照變更，有望近日發照、8月復工，但大巨蛋復工偷跑事件頻傳，包括日前偷裝座椅、偷裝吸音棉。

建管處表示，大巨蛋因有79處主要構造與核定的建造圖不符，違反《建築法》規定，都發局於2015年5月20日勒令停工。遠雄公司不服停工處分提起行政訴訟，案經最高行政法院判決確定停工處分合法無誤，目前工地仍屬違反建築法停工處分狀態，僅能依法施作14項安全防災維護工項，維護公安。

建管處今天依照大巨蛋最新變更設計的建照圖逐層清查，清查發現，商場棟機房施作消音棉共計11間，遠雄已自行拆除完成，另發現巨蛋棟2間，旅辦棟11間機房有施作消音棉，除限期遠雄於2周內主動拆除，並就24間機房擅自施作消音棉部分，按工程造價處千分之五十罰鍰，合計裁處8萬4722元，如有再犯移送法辦。

至於遠雄主張消音棉屬維護安全及防範危險相關工項，施作前應先提出申請經各專業公會審議通過後，始得施作。

建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄違法施作其他工項。

(中時 )