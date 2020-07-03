日本防衛省首度舉辦防衛用品拍賣會，將已不使用的自衛隊裝備物品，例如，飛行員的安全帽、除役的練習艦「山雪」的操縱舵等約30件物品公開拍賣，預定7月26日舉行首次拍賣會，未來還會持續辦下去。

日本防衛裝備廳3日在官方網站上，刊載了參加防衛裝備品拍賣會的方法，並說明舉辦拍賣會的目的是為了確保完善防衛力的實質財源。

這次的拍賣會上是將過去當成廢鐵、廢棄物賣掉或處分的的物品，用拍賣的方式，盡可能賣高價，以提高收入。

拍賣的物品有，陸上自衛隊員的水壺、便當盒、部隊章、戰鬥靴；海上自衛隊「山雪」護衛艦的餐盤、水晶時鐘、操縱舵；航空自衛隊C1運輸機的顯示燈、喇叭、踏板、操縱桿等。

每樣物品在網上都標出了最低起價，得標者還會拿到1張由防衛省出售的證明。想要投標的人可以自由報名，但進場人數上限為450人, 視新冠肺炎疫情的狀況，也可能減至100人或停辦。

防衛大臣河野太郎3日在記者會上表示，拍賣會還會持續舉辦，希望能將拍賣的收益提高到足以採購1架逾100億日圓（約台幣27億8千萬元）的最新型匿蹤戰機F35。

(中時電子報)