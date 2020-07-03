毅嘉宣布，6月營收為3.31億元，較上個月增加約10％，其中軟板產品營收為2.33億元，比上個月多7.8％，機構整合元件產品營收為1億元，也比上個月增加15％。

毅嘉表示，全球疫情稍緩及全球車廠陸續重新開工下，帶動6月營收月增1成，隨著全球車廠已陸續開工，毅嘉預期車用相關訂單預期在車廠去化庫存告一短落之後，將逐漸恢復正常水準，不過，面對疫情對全球經濟的影響與發展，毅嘉仍將審慎應對。

(工商 )