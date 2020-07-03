毅嘉6月營收 月增1成 20:592020/07/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 毅嘉宣布，6月營收為3.31億元，較上個月增加約10％，其中軟板產品營收為2.33億元，比上個月多7.8％，機構整合元件產品營收為1億元，也比上個月增加15％。 毅嘉表示，全球疫情稍緩及全球車廠陸續重新開工下，帶動6月營收月增1成，隨著全球車廠已陸續開工，毅嘉預期車用相關訂單預期在車廠去化庫存告一短落之後，將逐漸恢復正常水準，不過，面對疫情對全球經濟的影響與發展，毅嘉仍將審慎應對。 (工商 ) #毅嘉 #全球 #月營收 #上個 #車廠 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美就業人數令人驚呆！專家爆真心話 - 財經 Fed狂購債卻忽略這大事 分析師警告美股崩跌危機 - 財經 散戶「崩潰」…台積電為何4天狂噴？專家1句神解 - 財經 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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