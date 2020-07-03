統一獅與中信兄弟之戰，也攸關統一獅是否在季冠軍爭奪中率先出局，由於獅隊淘汰指數為E2，若此戰對戰績龍頭兄弟輸球將出局，今日在主場派出施子謙迎戰萊福力，僅投3.1局就挨兄弟3發全壘打，失11分退場，5局結束兄弟以7比2領先。

中信兄弟從2局開始，連3局開轟得分，2局上半詹子賢敲安後，許基宏敲出右外野方向2分炮，助兄弟先馳得點；3局上則由周思齊二壘打開啟攻勢，隨後張志豪也開轟，2分打點全壘打助兄弟以4比0領先。

4局上黃鈞聲擔任首名打者，敲出陽春炮，為兄弟本場第3轟，隨後施子謙保送、被敲安，二、三壘有人的情況下，周思齊補刀安打，帶有2分打點，助兄弟取得第7分，也將施子謙打退場，總計3.1局被敲11支安打，含3轟、失7分，由林威志接手。

而獅隊前2局遭到萊福力壓制，3局下半陳重羽獲保送，吳桀睿回敬一發2分炮，為本季首轟，此外在4局下半有大好進攻機會，蘇智傑、林安可、高國慶中心棒次都敲安形成滿壘、無人出局，但隨後遭到雙殺、三振，1分未得也熄滅了反攻氣焰，5局結束兄弟以7比2領先。

中信兄弟洋投萊福力。（中信兄弟提供）

中信兄弟張志豪敲出全壘打。（中信兄弟提供）

(中時 )