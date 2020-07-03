張鈞甯、王柏傑、藍鈞天、吳宜樺主演PChome電速劇《未來清單》，1日播出後口碑爆表，點閱突破百萬。劇情進展到張鈞甯穿越到兩年後，以上帝視角發現自己居然買了一個雙人加大床，懷疑自己是否與藍鈞天結婚，張鈞甯聽聞該劇點擊破百萬，興奮地說：「太開心了！請大家多多支持PChome。」藍鈞天則直呼非常榮幸，透露女兒的尿布奶粉都在PChome購買，是自己生活上的「神隊友」。

《未來清單》穿越劇情引發網友追劇熱潮，劇中「答案之書」成為搜尋熱潮，同類型書籍播出後即銷售一空。被問到若能穿越回到以前？張鈞甯認為能回到以前或未來都很好，「每一個階段都有當時的歲月，與發生的奇妙時刻。」

張鈞甯說，10年前的自己，天不怕地不怕，擁有衝勁與勇敢；現在的自己則更為成熟，未來若能看到成家立業的自己，也很期待。她自曝20年前暗戀過一個建中樂旗隊的男生，害羞說，「現在已經忘了對方的名字。」若20年後的工作狀態，張鈞甯則說，會想投入幕後相關的工作以及發展副業。張鈞甯也關心未來身材是否走樣？工作人員笑說她每天跑步流汗，身材不可能變形，虧她「但可能有異味」，讓張鈞甯哭笑不得。

王柏傑透露希望自己能回到我20歲，「那時候我很肥，會叫他減肥！」直說自己當時體重高達80公斤，現在靠勤運動與多喝水方式，體重維持在68到72公斤之間。藍鈞天則說會回到被送出國的那一年，「當年我十一歲，臨時被家裡送出國唸書，到了學校宿舍後，發現全部都是外國人，而自己一句英文都不會講，花了很多時間適應。」藍鈞天坦言會告訴當時的自己，「沒什麼好怕的。」

國際名模吳宜樺也有與藍鈞天相同經驗，透露2013年自己剛出國擔任模特兒，「一個女生在國外，語言一竅不通，一個人工作，心裡很害怕！」她想回到當時告訴自己，「別怕，要好好照顧自己！」此外，她也自曝小時曾叛逆，離家出走過一天，讓爸媽很擔心，若可以，她也想回到那時，阻止自己不要這樣子做。《未來清單》將於7月1日起每週三、五晚上八點於PChome 24h購物官方網頁、官方Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家首播。

張鈞甯（右）在電速劇《未來清單》面對好友王柏傑告白。（PChome線上購物提供）

藍鈞天回憶兒時被家人送出國，自己一句英文都不會。（PChome線上購物提供）

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