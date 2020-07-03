民進黨立委高嘉瑜3日上午參加校園畢業典禮行程，致詞時飆唱歌曲《隱形的翅膀》，一改過去高歌就走音，副歌高音9成都唱到位，讓畢業生聽得嘆為觀止掌聲加歡呼，成功扭轉「港湖胖虎」的形象。

高嘉瑜3日出席南港、內湖區國小畢業典禮，光是上午就拜訪了7到8間學校，來到內湖區康寧國小時，高嘉瑜可是有備而來，不只展現超高親和力，麥克風一拿起來就邀眾人彤唱《隱形的翅膀》！

高嘉瑜稍後也在臉書發文表示，上午努力參加各國小的畢業典禮。（圖／FB）

高嘉瑜這次展現高水準，10個音唱準9個，讓學生聽得如癡如醉，原來，校方早有準備，現場音控直接播放歌曲伴奏，讓高嘉瑜可以「盡情高歌」。

不過一開始還是有點「小漏氣」，原來高嘉瑜忘開頭的歌詞，所幸演唱過程十分順利，她唱完還趁機對學生教育，「不要被媒體帶風向，假消息都說我是港湖胖虎，唱歌很難聽，結果今天現場一聽超好聽」，此話一出讓師生捧腹大笑。

高嘉瑜稍後也在臉書發文表示，上午努力參加各國小的畢業典禮，「好笑的是走廊上遇到的小朋友都會大喊高嘉瑜，然後嚇到吃手手」，她坦言因為時間很趕，無法每所學校都唱歌，令她感到很抱歉，這次在校方有準備的情況下，讓高嘉瑜可以不在乎「港湖胖虎」的封號，對自己歌聲相當有自信。

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(中時電子報)