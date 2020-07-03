7月1日，一名攜帶「港獨」旗幟的抗議者騎重機衝撞警員，被警方控告違反《香港國安法》下的「煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪」。（香港東網）

7月1日，抗議人士在香港銅鑼灣、灣仔一帶上街反對《香港國安法》，期間一名攜帶「港獨」旗幟的抗議者騎重機衝撞警員，隨即被警方截停制伏，3名警員因此受傷。據香港《東網》3日報導，該男子被正式控告違反《香港國安法》下的「煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪」。案件由警察新成立的國安處處理，3日下午在西九龍灣法院提訊。

報導稱，23歲的被告唐英傑，控罪書上沒有寫上職業。他被控2020年7月1日，在香港灣仔盧押道和菲林明道之間的軒尼詩道、駱克道和謝斐道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

第二項控罪稱，他於同日、同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。

《東網》稱，3日下午，被告唐英傑因留醫沒有出庭應訊。法庭將案押後至7月6日再提訊，若被告能提早出院，會立即被帶到法庭應訊。押後期間被告須還押警方看管。

香港警方此前在臉書通報，7月1日下午近3點半，一名男子在灣仔柯布連道近謝斐道駕駛一輛插著寫有「港獨」口號旗幟的摩托車，撞向正在附近執勤的警務人員，事件造成3名警務人員分別手部及膝部等位置受傷，23歲男司機涉嫌瘋狂駕駛及觸犯《香港國安法》被捕。

香港警方表示，網上片段清晰可見，上述摩托車罔顧警務人員要求其停車的指示，沒有任何減速的跡象，更公然撞向數名警務人員，導致他們被撞飛，嚴重危害在場人士的生命安全。警方嚴厲譴責暴徒嚴重危害他人性命的暴力行為。

(中時 )