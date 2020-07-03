法國總統馬克洪3日接受總理菲利普（Edouard Philippe）請辭，隨後任命新冠疫情下負責解封重啟經濟的高階文官卡斯泰（Jean Castex）為新任總理，將組財經內閣利拼經濟。分析指，執政與地方選舉受挫的馬克洪先前就有意撤換總理人選，以刺激執政黨在未來的選情。另外也有分析認為，疫情期間，菲利普表現鎮定，自信和嚴肅的態度深獲法國人民歡迎，反觀馬克洪的聲勢下滑，菲利普恐是因為功高震主而被撤換。

馬克洪組新內閣，未來施政重點將放在重啟「後疫情」經濟。現年55歲的卡斯泰是高階公務員，經歷多屆政府，也曾參與籌備2024巴黎奧運相關事物。目前負責落實新冠肺炎疫情緩和後重啟經濟的工作。

從政黨而言，卡斯泰是法國共和黨成員。隨著他被任命，法國輿論預期，馬克洪政府可能也將調整內閣，多名部長可能會被更換。

馬克洪執政受挫。陸續受到黃背心示威、大罷工及新冠肺炎疫情夾擊。他上月就透露會重組內閣，極力創造就業機會並爭取環保人士及游離選民的支持。

馬克洪任期剩下不到2年，目前民調支持率低迷，在40%左右徘徊，「拚經濟」將是新內閣當務之急。有英媒分析，菲利普辭職後，或許會在2022年大選中，成為馬克洪競逐連任的潛在對手之一。

(中時 )