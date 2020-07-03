為抗議監察院長被提名人陳菊等人的人事同意權案，國民黨團今天集結在立法院大門痛斥，若他們成為監委，將讓監院成為憲政一級機關的東廠，國民黨晚間再發新聞稿抨擊，現階段主張撤回提名是為了保全監察院應該要有的尊嚴，以及監委被憲法賦予的神聖職權，避免監察院全面東廠化，「消滅東廠、撤回提名才是抗爭重點」。

國民黨表示，上週國民黨團以突襲的方式佔領立法院議場，用實際的行動，明確表達撤回陳菊等人的監察院委員被提名名單，是為了要凸顯這份史上「最綠、最爛、最酬庸」的名單，同時擔憂這份名單通過之後，監察院將成為中華民國位階最高的「東廠」，成為執政黨的政治工具。然而很遺憾的，在民進黨刻意的誤導之下，模糊了「消滅東廠」這個豎立在眼前的急迫議題！

國民黨進一步指出，從前監委陳師孟以針對法官審理案件的法律見解、心證及事實認定等審判核心事項為由，擬約詢判前總統馬英九洩密案無罪的法官唐玥，嚴重違憲行使調查權，引起法界譁然；高雄氣爆善款糾正案，蔡系監委全面護航；到監委高涌誠、蔡崇義語帶威脅要求檢察官陳隆翔重新起訴「曲棍球協會詐領補助款案」，並要脅「不解決，就是逼我們彈劾」。顯見監委在職權上，已經失去了超然中立，成為政黨打手。

國民黨說，而此次的監委提名，27人中，24人具有民進黨背景，比例高達九成，其中院長提名人陳菊更是民進黨創黨元老，而陳菊在高雄市長任內，她所領導的市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，由這樣具有政黨色彩且極具爭議的人來擔任監察院長，確實不妥，也加速監院「全面東廠化」的可能。

國民黨質疑，未來監察院將可能與中選會、NCC、黨產會、促轉會等，利用獨立機關的職權，進行政治的鬥爭、清算，讓中華民國籠罩在更厚、更重的「綠色鐵幕」之中。

國民黨重申，希望全民能夠重新思考問題的本質，也就是「對於這樣一個提名是否能夠接受？」各方民調都顯示，超過半數的國人無法接受由陳菊率領的新監委提名名單，做為在野黨的國民黨，當然要反映民意。

國民黨認為，民進黨所提出的監委名單，是玷污憲法要求監委必須超出黨派獨立行使職權的精神，反對綠色監委，堅持不讓監察權東廠化，民進黨既然主張廢考監，當然就不應該繼續提名監委，更不應該提名不適任的東廠監委，撤回提名才是彼此最大的公約數。

(中時 )