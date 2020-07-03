黃聖依、張萌相視而笑。(取自微博)

伊能靜最近因為參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰，卻也因為在專訪直言已故天后梅艷芳「很慘」，一夕由紅翻黑，一舉一動都被拿來放大檢視。然而她今(3日)又再度登上了微博熱搜榜，為什麼呢？原來是《乘風破浪的姐姐》最新片段中，大陸女星黃聖依看著伊能靜的表情，似乎暗藏玄機，引爆網友熱議。

大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》今日曝光最新片段，影片中伊能靜、黃聖依與張萌被分到同一組，歌手出身的伊能靜更是當仁不讓，對其他2人指導開唱技巧，「我們的大小聲，那個表情要一樣，就那個抑揚頓挫就不要再那麼行雲流水了。」

接著伊能靜還當場示範起來，表情豐富加上大力跺腳的認真模樣，似乎讓黃聖依看了有點不知該如何反應，接著還與張萌對看了一眼，黃聖依表情也成為大陸網友熱議焦點，留言一則比一則還爆笑「她在這兩個富太太面前可能威不起來，踩到鐵板了」、「意味深長的對視」、「依物降伊物」、「黃聖依的表情哈哈哈哈哈哈哈哈 就是我本人的表情」。

(中時電子報)