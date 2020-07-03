中國大陸連續31天暴雨警報，26省2千萬人受災

據大陸氣象部門指出，今年6月以來大陸南方接連遭遇5輪強降雨襲擊，中央氣象台已連續31天發出暴雨警報，為近10年來首見，被戲稱「暴力梅(雨)」。許多地方一天的降雨超過常年整個6月雨量，屢破歷史極值，網友驚嘆：「這麼多水哪來的呀？」暴雨致使今年以來已有29省近2千萬人受災，因暴雨後必然在河流中下游帶來更大的洪水，官方呼籲民眾做好水災自救準備。

據大陸中央氣象台微博發布消息指出，大陸南方江淮、江漢、江南等地在6月梅雨季遭遇「暴力梅」，多地一天降雨甚至比常年整個6月都多。從6月2日起，中央氣象台已連續發佈了暴雨預警，截至7月2日已連發31天，為近10年來首次。

據《央視新聞》指出，在這連續31天暴雨警報中，發出的警報總次數為92次，其中湖南出現76次、貴州67次，浙江、江西、安徽、湖北各約在50次以上。據統計，6月以來大陸已有75縣市的降雨量突破歷史同期最高值，南方地區平均降雨量為226.7毫米，較常年同期偏多14%。，廣西陽朔、貴州惠水、雲南馬關、四川細長等9縣市的日降雨量突破歷史極值。

另據《人民日報》報導，截至7月3日9時，今年以來洪澇災害已造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省區市1938萬人次受災；1.7萬間房屋倒塌，21.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積1560千公頃，農業直接經濟損失人民幣416.4億元（合台幣1763億元）。

報導說，連續31天暴雨預警讓許多地方出現城市內澇、房屋被毀、人員被困等災情。官方透過媒體呼籲，面對普遍災情，除了依靠救援人員幫助，每個人還應掌握基本自救知識，並預備手電筒、口哨、救生錘、安全帶切割刀、多功能工具、手機防水袋、醫療急救包等器材以備不時之需。

官方氣象部門指出，未來數天其中，南方多地還有大暴雨到短時間暴雨，甚至伴隨雷暴大風等強對流天氣，預計要到9日以後才會逐漸減弱，民眾應謹慎應對暴雨可能帶來的災情。

(中時電子報)