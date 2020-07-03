雖然台灣解封近月，各地陸續出現報復性消費人潮，但是全國商總今天警示，受限邊境管制，仍有需多沉淪的重災戶，像是都會型旅館、寵物寄養業、遊覽車、小客車租賃、茶產業、電影業，6月整體營業額衰退都在5成以上，有的甚至高達9成。

暑期旺季將至，三倍券也要上路，外界預期台灣內需市場有機會大反彈，但是商總理事長賴正鎰召開「服務業對紓困振興經濟建言」記者會，表示在調查142個商業與服務業會員公會6月營運後，顯示呈現兩樣情。雖有受惠國內解封的輕受災與復甦行業，但仍有持續受邊際管制的重災行業。

6月份業業額受邊境管制，產品滯銷的重災區產業，賴正鎰指出，有包括都會型的旅館和商旅，訂房率僅有2成甚至趨近於零。寵物寄養業、遊覽車、小客車租賃、伴手禮、以境外旅客為主的茶產業，6月整體衰退幅度持續達5成以上。

這其中以境外旅客為主的茶業者業績更慘，掉了8成。寵物寄養業自4月開始就衰退9成，至今無回復。移民行業、就業服務業、會展業、電影業，不是因國際疫情持續嚴峻，就是無法取得新片版權，營收持續衰退近9成。

唯有風景區的觀光飯店和商旅，受惠本土疫情解封訂房率回升，間接使得餐飲、糕餅、洗衣業脫離重災行業，逐步復甦。

賴正鎰表示，根據勞動部公布資料，6月底實施無薪假有1440家，比1月成長57倍，顯示這半年來產業受創嚴重，並呈向上攀升趨勢，並沒有因國內疫情趨緩而下降。

因此商總呼籲，各部會應盡速提出紓困3.0方案，不能還沒救活就拔掉呼吸器。商總副理事長許舒博則指，這個疫情改變全世界經濟交易行為，目前的振興方法不行，希望政府提出疫情後的長期經濟振興方案。後疫情模型改變需要更多研發與創新，希望新經濟部長王美花可在預算上多編列。

商總另建言，放寬短期商務人士對象，積極協商對等開放。降低企業稅賦負擔，營所稅稅率可由現行20％調降至15％。

(中時 )