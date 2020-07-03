郵輪跳島夯翻天。兆豐銀行寵翻卡友，宣布推出「郵輪旅遊一條龍」優惠讓卡友盡情享受「類出國」的小確幸，包括免費基隆港接送、旅遊通路最高9％回饋與郵輪險滿500送50元，讓卡友從登船前到登船後都能享受超值優惠與保障，輕鬆跳島感受台灣之美。

隨著國內新冠疫情趨緩，在交通部全力推動跳島旅遊下，國旅市場也呈現報復性成長，日前國內旅行業龍頭雄獅便攜手國際郵輪公司星夢郵輪，在8、9月推出國內郵輪跳島遊4天3夜的5航次，上架48小時就吸引超過萬人報名，創下郵輪史上開賣最快完銷紀錄，甚至緊急加開4航次，推出「5天4夜的超級跳島」，讓民眾可以一次把澎湖、金門與馬祖三大離島一次玩得盡興。

兆豐銀行看準國人旅遊需求，特地推出卡友獨享的「郵輪旅遊一條龍」優惠，包括登船前持卡消費滿額可享最高6次免費基隆港接送服務；購買郵輪旅遊還可獲得6％現金回饋、持網購神卡e秒刷更可再加碼最高3％，一次拿到9％回饋；於兆豐保險網路投保專區投保旅平險(含郵輪險、租車趣、登山險)單筆保費滿500元還可獲得50元超商電子商品禮券，保障登船後的旅遊行程，對計畫購買郵輪跳島的卡友來說著實相當划算。

在全球仍壟罩在疫情陰影下，台灣的防疫措施保障了國人的正常生活，而今更國旅解封，旅遊市場大爆發，搭配上振興券發放，台灣讓全球稱羨的「大」確幸，確實值得民眾珍惜，建議大家多加把握，越早消費、越早振興國內經濟。

(工商 )