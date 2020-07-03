隨著國內疫情趨緩，各項活動逐步解封，經過幾個月的防疫作戰，悶了許久的民眾都想走出戶外透透氣。

交通部觀光局投下高達39億元推出安心旅遊補助方案，7～10月針對自由行民眾每房補助1,000元，離島可再多使用1次；團體旅遊每人每日補助700元，每團上限3萬元，離島、長天數、企業員工旅遊再加碼補助，吸引7,000多家旅宿業者參與。

為響應安心旅遊專案，華南銀行信用卡舉辦旅遊通路滿仟送佰活動，即日起～8月底止，至全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南卡單筆消費滿1,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券(活動期間每戶限回饋二次)，回饋率高達10％，加計華南信用卡原有回饋(如享利樂活COMBO卡新戶)，回饋率達11.3％，若再搭配華南銀行食在精彩精選飯店37折起優惠，回饋率上看45％。

另於台東熱氣球嘉年華及澎湖花火節活動期間，持華南卡至雄獅旅遊購買指定主題行程，還可享折價最高300元或2％優惠，前50名下單再加碼送統一超商100元禮券(每卡限贈一次不累贈，限量送完為止)。

除旅遊活動外，華南銀行信用卡預計於暑期陸續規劃百貨年中慶、量販中元節、3C冷氣季、網購夏特賣等回饋好康，搭配「樂刷樂扣享好康，超值好禮任您選」活動及振興券方案，一路回饋到8月底，讓您輕鬆Fun暑假。

(工商 )