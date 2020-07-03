「沅林‧築青」熱銷破六成，3日舉行開工動土典禮。（盧金足攝）

沅林營建機構董事長林炫佑表示，用高標準的興建工法，建築技術一絲不苟，代表沅林對住戶的最大誠意。（盧金足攝）

「沅林‧築青」打造大里地王的指標建案。（盧金足攝）

今日動土大典由氣勢盛大、鼓動人心的九天民俗技藝團揭開序幕。（盧金足攝）

只選龍頭地段！沅林營建機構插旗台中市大里區，推出「沅林‧築青」，打造大里地王的指標建案，吸引很多教職、醫職與工程師等頂尖客層，3日舉行開工動土，沅林營建機構董事長林炫佑表示，台中連續獲選為最適合居住的城市，這次選定大里秉持同樣心理，在大里一級核心地段，用高標準的興建工法，建築技術一絲不苟，代表沅林對住戶的最大誠意。

沅林營建機構表示，選在大里市中心，興建雙塔地標建築，全室均無暗間，將沅林最重視的陽光、空氣、水導入建築，建築自然居所， 成就會呼吸的家。

大里近年來，隨著交通發達，湧入許多就業人口與移居人潮，造就大里前景一片繁榮，台中市政府推動第十五期大里杙市地重劃，活化舊市區、紓解道路壅塞、帶動區域經濟。

市府更匯集許多重大建設，包括捷運軌道計畫、大里國民運動中心、新聯合行政中心等，相中大里的燙金十字軸線，往北能到台中、太平，往南可到霧峰、南投，在國光路未開通之前，中興路便是大里居民仰賴的要道，生活機能成熟；德芳南路銜接台中南區與74快速道， 聚集大量知名餐廳與公園綠意，形成大里另一重要商圈與交通動脈。

大里運動公園的萬坪綠帶，還有4千多坪的纖維工藝館，周遭有三大商圈環伺，坐擁百年人文歷史的中興大學與大里老街， 基地旁圍繞著大元國小、光榮國中和大里高中等明星學區。

林炫佑強調，攜手大師團隊，打造豪宅規格的新建案，「沅林‧築青」以全齡友善公設迎接青銀時代來臨，全棟使用常綠喬木與灌木造景，與外在環境呼應，和沅林營建機構的自然建築哲學結合。

今日動土大典由氣勢盛大、鼓動人心的九天民俗技藝團揭開序幕，晴空好天氣，良辰吉時開工，在大里地王興建大樓建案，獲各界矚目與期待。

林炫佑說，選在有願景的地點，提供安全、穩固的居住品質，希望每一個住在這裡人，過安心、喜歡的生活，就是沅林最大的心願，大家歡欣共同見證沅林新建工程開工動土典禮，在大里市中心以「沅林‧築青」為名，打造跨時代的地標建築，取「築峰望遠，以待青雲」的寓意，象徵大里邁向榮耀，迎向未來。

沅林營建機構作品，包括2007年「沅林市政莊園」，新古典建築城堡，坐擁七期豪墅核心，緊臨萬坪潮洋環保公園，匯合文教、時尚、商貿、健康及樂活的崗石城堡。

2010年「名人硯」建案，獲全國首座RC住宅建築設計及施工耐震標章，坐擁文心森林公園第一排，270度全景視野，享永久棟距，2014年「君子硯」選在中科、七期、水湳智慧城黃金三角核心，享單元一裕元特區 低密度、高綠覆視野，被譽為傳承世代富裕的名宅。

沅林另一亮點，2017年沅林企業總部位處單元二重劃區內，低密度生活圈的都市藍圖，總部大 樓在設計上，留有許多植樹的空間，創造極高的綠覆率，讓建築與環境共生，重現岩石山林的意象，成就「心之綠洲」，值得一提的是，內部空間使用環保、節能的綠色建材，投入於減碳、減廢，追求最高環保指標。

今年沅林營建機構擇地大里市中心，德芳南路與中興路精華雙軸，型塑大里門戶，在尚未公開之下，2天超過百組來客登門詢問預約，公開銷售後銷售破六成，受在地客層好評。

(中時 )