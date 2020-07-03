台南市鹽水區水秀里3日晚間傳出民宅火警，造成1死3傷。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區水秀里3日晚間傳出民宅火警，造成1死3傷。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區暗夜惡火，3日晚間8時41分台南市消防獲報鹽水區水秀里有一戶人家火災，消防局派遣鹽水等4分隊14車28人前往救援；消防車到現場時發現1樓客廳燃燒，搶救出屋內3女1男，其中男性現場已無生命跡象，其餘3女送醫搶救中，消防人員正持續打火中，詳細起火原因還待調查。

(中時 )