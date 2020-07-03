新聞龍捲風

三倍券將在7月15日發放，預計當天會有32%到35%的民眾，約800萬人會到全台郵局領取。「宅神」朱學恒直指，前兩周一定擠爆，就跟每次年假都要搶高鐵一樣。媒體人康仁俊則跳出來說，他要糾正宅神，宅神說的那些錯，都不是政府的錯；「宅神」此時則立馬磕頭，為不懂得「趨吉避凶」，向民進黨道歉。

朱學恒在中天政論節目《新聞龍捲風》中表示，現在郵局人力已經不夠，那些不會用app、不會預購的阿公阿嬤，還有沒綁線上支付、信用卡的人，因怕商城等推出的那些限量優惠都賣光，急著想要去買，初估會有800萬人會到郵局去。請問台灣已經多少年郵局沒有辦法服務800萬人，可以想見前兩周一定擠爆，會爆發國內郵局前所未有的人潮，就跟每一次年假都要搶高鐵、搶花東普悠瑪的票一樣。

朱學恒不禁問，人民所耗費的時間不要錢嗎？便利商店的員工多工作的時間不要錢嗎？郵局員工加班的時間不要錢嗎？隱藏的成本，本來可以分散，本來大家可以分攤，結果所有人都在排隊。當所有人都在等郵局的員工，所有人都在等便利超商的員工幫忙加熱便當，前面的人卻都在領三倍劵，如此一來要等多久？請大家要預先做好準備。

媒體人康仁俊酸說，他要糾正一下宅神，宅神剛說的那些錯，都不是政府的錯，是因為我們不懂得「趨吉避凶」，我們不懂得這時不要去，應該自愛一點，誰叫你今天去的，要就過幾天去，沒有排到優惠，那是你的事，是你自己笨，沒有辦法搶到，不要去怪政府。

宅神聽完立馬回說，「第一時間，我立即跟黨和政府道歉！非常道歉我不懂得『趨吉避凶』，非常道歉，我講了太多不應該講的話，在此跟大家道歉。」

(中時電子報)