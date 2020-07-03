美食外送正夯，不少人閒暇之餘兼職賺外快，甚至有人乾脆直接轉正職專心送餐。「宅神」朱學恒也在臉書透露，自己臉書一個時常參與社會運動的朋友，沒有穩定工作，跑去馬祖當熊貓，結果看到他貼出的薪資單時傻眼，直呼自己也該認真考慮轉職了。

朱學恒表示，這位朋友跑去馬祖當熊貓送餐後，貼出了6月下旬的收入，僅僅半個月收入就高達74K，讓他驚呼實在太好賺，忍不住詢問「請問是到處都這樣還是只有馬祖特別高？」，更表示自己認真考慮要換工作了。不過由於地點在馬祖，引發網友熱議，紛紛表示「不太可能」、「太誇張」，事後朱學恒求證後也更正，表示該朋友回覆他是在台北跑的單，並非外島。

網友熱烈留言：「辛苦錢而且賣命，一次重大車禍就完了」、「馬祖不可能吧」、「馬祖很需要外送，但半個月74K有點太誇張」、「一天跑18個小時，一週休一天，是可以達到的」、「他是在台灣本島跑的單啦」，但也有人透露：「這是有可能的，馬祖超級缺外送...」、「以我之前在馬祖當兵的經驗，男性不算高，如果是女性開計程車，應該可以三倍以上」、「以前我們連上計程車都有規定要叫哪家欸」。

剛剛看到我的一個臉友經常參與社會運動 因此沒有穩定工作 所以在馬祖當熊貓外送比較能夠有固定收入 他貼了六月下旬的收入 七萬四千兩百元 ??? 我認真考慮要換工作了 請問是到處都這樣還是只有馬祖特別高? 【補充:當事人來信說是在台北跑的單~~~~啊啊啊啊這下我不用坐船就可以改行了】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年7月1日 星期三

(中時電子報)