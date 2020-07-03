信評機構惠譽上半年調降33個國家或地區的主權信用評等，已超越其過去任何一年的調降數量。但由於目前有40個國家或地區的主權信評展望被列「負面」，在疫情持續重擊各國財政之下，年底前可能還有更多主權信評被調降。

惠譽全球主權信評部主管麥柯馬克（James McCormack）說，惠譽一直以來從來沒有試過在同一時間裡，把高達40個國家或地區的主權信評展望列為負面。這表示未來可能有更多主權信評被降級。

他強調惠譽上半年已調降了33個主權信評，這是過去從來沒有發生過的事。因為惠譽過去也從未試過在1年裡調降如此多主權信評。

這代表今年被惠譽調降主權信評的數量已經創了歷來新高。但更糟糕的是，在許多國家的償債能力和意願愈來愈差的情況下，年底前被調降的主權信評數量極可能會不斷往上衝。

今年來已被惠譽調降信評的主要國家和地區，就包括英國、澳洲和香港。

對於有如此多包括重要國家和地區的主權信評被調降，麥柯馬克解釋是許多國家大幅增加財政支出，以挽救已經遭新冠肺炎疫情嚴重打擊的本國經濟。

他認為被惠譽評定主權信評的所有119個國家與地區，其財政狀況都會因為大幅增加財政支出而惡化。

他強調惡化的情況，是各國政府的財政預算可能出現赤字擴大或盈餘縮小，或甚至是負債增加。

惠譽5月報告警示，在疫情和油價走跌等衝擊下，今年主權債務違約情況可能創新高。包括阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩已在今年發生債務違約。

麥柯馬克表示在各國陸續解除封閉措施後，惠譽將會觀察各國政府能否降低其負債水準，因為目前大家最關心的是解除封閉後的經濟將如何發展，和各國主權信評的變化。

(工商 )