台中市大里區近幾年隨著重大建設與交通建設陸續到位，地價與房價跟著水漲船高！看準大里區的開發潛力，沅林營建機構插旗大里區熱鬧的德芳南路與中興路口的十字軸線、推出「沅林．築青」預售新案，打造24層雙塔地標建築。該案在尚未公開下，潛銷期間就被預約搶購逾六成，今（3）日盛大開工動土，歡慶新案熱銷。

「沅林．築青」產品規劃2房28坪、3房39坪、4房44坪，總戶數271戶，每坪成交單價站上3字頭，總銷金額約40億元，是大里區近幾年來最具規模的預售新案。該案自公開銷售後，廣受區域客好評，同時也吸引不少移居至此的教職、醫職與工程師等專業人士購屋置產。

沅林營建機構總經理林炫佑表示，古云「一府、二鹿、三艋舺、四竹塹、五諸羅、六大里杙」，大里得天獨厚的地理位置，成為南來北往的重要轉運點。近幾年大里建設不斷，隨著74號快速公路開通，湧入許多就業人口與移居人潮，造就大里前景一片繁榮。

此外，台中市政府推動第十五期大里杙市地重劃，不但活化舊市區、紓解道路壅塞、帶動區域經濟，更匯集許多重大建設，如捷運軌道計畫、大里國民運動中心、新聯合行政中心等等。

2020年沅林營建機構來到大里市中心以「沅林．築青」為名，打造跨時代的地標建築，取「築峰望遠，以待青雲」的寓意，再次見證大里的偉大。

「沅林．築青」位於德芳南路與中興路口，雄踞大里最精華的十字軸線，往北能到台中、太平；往南可到霧峰、南投。在國光路尚未開通之前，中興路是大里居民仰賴的要道，因此生活機能成熟；德芳南路則銜接台中南區與74快速道，沿路聚集大量知名餐廳與公園綠意，形成大里另一重要商圈與交通動脈。

此外，從基地散步即達大里運動公園的萬坪綠帶與超過4,000坪的纖維工藝館；日常近取德芳南路、中興路與大里路三大商圈環侍；坐擁百年人文歷史的中興大學與大里老街，基地旁圍繞著大元國小、光榮國中和大里高中等明星學區。

值得一提的是，「沅林．築青」禮聘建築名師許獻叡、上境設計名師許富居、「2020台灣燈會」燈光視覺主設計師羅伊真，建構「沅林．築青」24F雙塔地標建築，打造雙面採光無暗間格局，並以全齡友善公設迎接青銀時代來臨。全棟使用常綠喬木與灌木造景，與外在環境呼應更與沅林營建機構的自然建築哲學結合。

(工商 )