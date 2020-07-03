你有多久沒有放聲尖叫？愛看恐怖片的陳栢青，從《半夜鬼上床》、《咒怨》、《七夜怪談》、《十三號星期五》等恐怖片中，抽出其中的「必死」角色，賦予這些刻板人物新的發展。小說《尖叫連線》想像一場席捲全台的人吃人疫病，當現實就是恐怖片，角色們究竟該如何破解詛咒，逃出生天？「如果這些刻板角色的死亡都是詛咒，我要把這些詛咒變成祝福。」

陳栢青笑說，他從小愛看恐怖片，尤其是香港恐怖片，有鬼也很搞笑，「電影裡每個人都不是好人，都有小奸小惡小壞，但最後還是會為心中的信念價值做出一點犧牲或妥協。很好笑，但其實我們都是這樣的人。這個世界如今政治正確得很無聊，我想把這種笑鬧的寬裕找回來。」

小說中，台灣爆發傳染病，感染「HLV」病毒三天必死，但只要找到恐怖片錄影帶，發動貞子「看完錄影帶七天後會死」的詛咒，就能再多活幾天。主角們是「絕教高校」學生，各個都是恐怖片中的「退役」名角、反派。《咒怨》的鬼小孩俊雄一肩挑起尋找詛咒錄影帶的責任，電影裡總是尖叫、第一個死掉的花瓶女配角乾脆逆勢而行，引開校內感染病毒的成群「食客」，讓其他人趁機逃脫。

發生在學校裡的恐怖片，以校園霸凌為襯底，穿梭夢境與現實，運算出荒誕誇張的末日情節。喪屍、異形、外星人出現擾亂故事線，以為哪個角色死定了，情節一個翻轉，該死的人又活了下來，到最後，人人都是恐怖片裡的受害者，一切笑鬧、眼淚和犧牲都是假的，只有尖叫是最真實的反應。陳栢青坦言：「如果有一天，人們真的能想哭就哭，想笑就笑，想尖叫就尖叫，這個世界該有多好？尖叫連成一線，共鳴該有多驚人！」

陳栢青表示，他一開始想寫的是校園霸凌的故事，因為他曾是受害者，「小時候我被笑是娘娘腔，抽屜裡被亂寫字、塞垃圾等等。但身體的霸凌還好，壓力更大的是心理的霸凌，像是被孤立，分組落單。在班上每個人都有一個角色，我什麼都不會，只會當沒用的喜劇演員，當一個總是先被割捨、丟在垃圾堆裡的角色。甚至，霸凌導致的自我厭棄，在別人欺負我之前，我會先欺負我自己。」

但寫到後來，更讓陳栢青好奇的是為何如今人人都搶著「踩在受害者的位置」，「出了事只要先哭就好，以前比的是拳頭，現在比的是眼淚。但當受害者彼此競爭、攻擊，真正的傷害反而就看不到了。所以我更想寫的是，在『受害者競爭』之下，我們該如何突破受害循環，從傷害中真正復原。」

(中時 )