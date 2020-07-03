《香港國安法》正式實施後，美國參眾兩院2日（當地時間）火速通過了《香港自治法案》，將制裁推動《香港國安法》、破壞香港自治的陸港官員，包括凍結其在美資產；潛在制裁對象還首度包括國際金融機構，理論上可導致大陸銀行無法與美國銀行交易、不能使用美元結算，以打擊陸方資金鏈。

美國參議院先於6月通過了法案，與眾議院1日通過的版本有部分差異，因此參院於2日再度審議，並全體一致通過統一法案版本。法案目前只需美國總統川普簽署便可生效。法案獲兩黨國會議員壓倒性支持，並希望能趕在本周內生效，以展現對香港示威者的支持。

《香港自治法案》規定，將對違反《中英聯合聲明》和《香港基本法》的個人或實體施加強制性的「一級制裁」，並對與其進行重大交易的金融機構施加「二級制裁」；美國國務卿將於法案生效90天內及未來每年，點名制裁對象並向國會提交報告。

在涉及個人或實體層面，據美國議員舉例，潛在制裁對象可以包括香港警隊，或負責實施《香港國安法》的大陸官員。一旦入列，他們將面臨美國凍結資產、拒絕入境等。

與美國去年通過的《香港人權與民主法案》相比，《香港自治法案》牽連更廣，潛在制裁對象首次包括外國金融機構，可能擴及大陸主要銀行，理論上可切斷其與美國銀行的合作，禁止其使用美元交易及結算。制裁對象亦適用於美銀在外國的子公司。

不過，川普政府先前推動修改《香港自治法案》條文，降低了銀行真正受到制裁的機會，只會在個人或實體已經遭制裁後，銀行又於知情下與其進行交易，才會連帶制裁。法案最終版本並給予銀行1年寬限期，去準備與美國國務院點名的制裁對象終止交易。

大陸外交部發言人趙立堅警告：「我們敦促美方不得簽署實施有關涉港消極議案，否則中方必將予以堅決有力反制，一切後果完全由美方承擔。」

(中時 )