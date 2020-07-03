明(4)日受太平洋高壓影響，各地雨勢更為零星，降雨以午後山區雷陣雨為主，未來一周天氣將呈現多雲到晴的炎熱天氣，提醒民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局預報員陳伊秀表示，明(4)日太平洋高壓增強，降雨範圍侷限在北部、東北部及各地山區，主要以午後雷陣雨為主，若南風或西南風偏強時大臺北、東北部平地也有午後雷陣雨機率，雨勢和這幾天相比將緩和許多，整體天氣大致呈現炎熱高溫，各地白天高溫可來到33至35度。

陳伊秀指出，受太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局已針對明天中午前後南投縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；另外臺北市、新北市，花蓮縣縱谷，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷已亮起黃色高溫燈號，請特別注意。

另外明天是大學指考第二天，白天溫度會較今天高些，考生須隨時注意補充水份，然而也建議考生隨身攜帶雨具以備不時之需。

(中時 )