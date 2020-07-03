曾獲時報文學獎小說、散文首獎，陳栢青近年也擔任許多文學獎的評審。他坦言，除了鼓勵有志寫作的人多參加，也希望能看到更多元的作品，尤其時報文學獎徵件對象為全球華人，對台灣相對精緻化的文學環境來說是很好的刺激，「現在很多文學作品一看就覺得：無聊。文學就應該要笑鬧、要衝撞。我才不要寫四平八穩的小說！」

自嘲是喜劇演員，陳栢青臉上總掛著燦爛笑容，沒講幾句話就哈哈大笑。國中時遭遇的校園霸凌，讓他遁逃到學校的圖書館，「我讀的是教會學校，課業很重，圖書館都沒人去，變成我的聖地，閱讀的時候，有那麼幾秒，覺得自己可以逃到另一個世界。我可以忘記自己是喜劇演員，可以變成別的角色。」回家就租言情小說，幻想自己是遇到霸道總裁的悲慘女主角，腦中滿是故事。

陳栢青就讀東吳大學時，受到張曼娟鼓勵開始寫作，投文學獎，「我從台中來台北這個花花世界，一切都很新奇。當時住士林夜市附近，有一整排髮廊，我的夢想是成為髮型設計師，每天可以化全妝、打扮不同造型，人生最幸福。但打扮要投資，對我來說，賺錢最快的方式就是寫作。既然讀了這麼多故事，就來投文學獎吧！」

過去讀的書，愛看的電影B級片，都是陳栢青的創作養分，寫過恐怖、推理、科幻故事，類型小說變成通往純文學的管道，用寫作挑戰世界，「如果想要讀者、想要受歡迎、想要被愛，其實根本不用寫小說，只要去臉書發表言論，會有更多人喜歡你，得到的回應會更多更即時。為什麼還要當一個小說家，別人可能看不懂你寫什麼，得到的回應又很慢？」

對陳栢青而言，就算寫作很辛苦，有些事還是只有小說才能做到的，「小說提供一個完整的世界，讓我去演繹，去把整個程式跑完，看最後的結果。只有在小說裡，我可以盡情冒犯世界。趁我還能做得到的時候，我要多多冒犯這個世界。既然要寫作，就要讓它變得好玩，要玩得很愉快！」

(中時 )