東京都的新冠肺炎確診人數2日為107人，3日達124人，已連續兩天破百。不少專家指出，第2波疫情恐將來臨。

時事通信社報導，順天堂大學研究所感染控制學教授堀賢表示，「連日超過50人，突然間跳到超過100人，而且是連續兩天破百，應該是疫情擴大的速度已加快。」

堀教授指，「今後若照這樣的速度，再回到4月中旬（1天確診者在200人左右）的水準的話，恐怕就有第2波的流行。」「東京都應該要考慮，再度籲請都民配合，周末盡量減少非必要、非緊急的外出，盡量不要去有陪酒等的夜生活區」。

他還指出，東京都說明，新宿歌舞伎町等的酒吧確診者多，是因為業者配合，讓所有員工接受病毒篩檢。其他鬧區的疫情也可能擴大，應該促進集體病毒篩檢，以查明感染的實際情況。」

東邦大學傳染病學教授館田一博則說，「擔心的事還是發生了！」，4至5月因發布緊急事態宣言使感染人數減少，但病毒並未全部消失，而是處於隱藏狀況。

館田教援指出，感染途徑不明的確診者占4成左右，疫情可能在不知道的地方逐漸擴大。高齡者之間擴大感染的話，重症患者會增加，恐將壓迫到醫療體制」。

(中時電子報)