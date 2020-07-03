韓片《翻供》由八頭身韓劇小天后申惠善、與韓國最美麗的歐巴桑影后裴宗玉主演的犯罪懸疑電影。《翻供》即將在台上映。申惠善飾演強悍的頂級辯護律師貞仁，首次擔任電影女一的她，與韓國百想藝術大賞影后裴宗玉所飾演罹患失憶症的母親有精彩對手戲，全片懸疑緊湊、滿滿洋蔥、虐心糾結。

活動日期：即起至 2020/7/10(五)

特映時間：2020/7/14 (二) 19:00

《翻供》電影視覺。（取自申惠善台灣粉絲站-신혜선Taiwan Fan Club ）

特映地點：喜樂時代影城南港店C棟11樓

活動獎項：電影特映券《翻供》兩張

中獎回覆：活動結束後私訊回覆小編您的聯絡電話

《翻供》特映會活動須知。（索尼影業提供）

領獎期間：7/14 (二) 特映會18:30之前至現場提供本人有照證件簽收獎項

活動辦法

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STEP 3／於中時娛樂粉絲頁本片專文下留言「《翻供》永不妥協」並Tag 三位好友即可抽獎

特映注意事項：

1. 現場劃位對號入座。

2. 遵守影片分級制度，及影城觀影相關規定。

3. 影片開演15分鐘後，影城及主辦單位有權謝絕入場。

4. 特映會如遭天災等不可抗力因素而取消，恕不補辦。

※若無被通知即未得獎，《中時娛樂》不接受任何形式的詢問或確認。

※ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

(中時 )