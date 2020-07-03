李眉蓁定裝照花絮影片。(取自臉書)

高雄巿長補選將於8月15日舉行，民進黨參選人陳其邁3日到鹽埕區掃街拜票，而國民黨參選人李眉蓁則與江啟臣、朱立倫、連勝文等藍營大咖拍定裝照，形塑活力、陽光、希望、青春的選戰主軸。李眉蓁還在臉書上曝光拍照的花絮，而立委蔣萬安雖沒在花絮影片中，但李眉蓁仍表示他「就是帥」。

李眉蓁在臉書上PO出一支影片表示，今天她特別北上拜訪黨內前輩，向他們請益，並把握機會與他們一起拍攝定裝照。她很感謝前輩們願意和他一起拍照，並分享大家拍照時的樣子，「前新北市長朱立倫有在運動就是不一樣，整個體格跟體態都很棒；江啟臣主席的表情真可愛；連勝文賣起萌來也是很可愛的；至於蔣萬安委員，沒在影片內，但結論就是帥，在這邊賣個關子」。

李眉蓁指出，這趟北上請益之旅，獲得很多前輩的鼓勵跟建議，讓她更有信心打好這場選戰！她也會利用剩下的時間，加緊腳步向前衝。

網友們留言回應，「希望妳能讓高雄更不一樣！加油」、「年輕充滿活力這就是人生最重要元素之一！加油」、「祝~李乎高雄~眉夢成蓁」、「高雄市長就是要漂亮清新又會做事的妳來」。

(中時電子報)