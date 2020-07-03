新冠肺炎陰霾籠罩，今年美國國慶氛圍與往年大相逕庭。國慶假期前夕，全美新增確診超過5.2萬。在新增確診連續2天創新高的陰霾中，闔家出遊的國慶假期，反而更可能成為疫情破口。各州官員敦促民眾留在家中「慶祝自由」，不要外出狂歡。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇，2日告訴《美國醫學會雜誌》總編輯包克納，他對解封後確診「以前所未見速率急升」感到憂心，「我們沒有朝正確的方向走…我們必須了解，如果一面解封，一面卻不遵循指引，全體國民都會陷於嚴重困境中。」

美國衛生部的醫務總監亞當斯3日在國家廣播公司（NBC）晨間節目「今天」，被問到民眾是否該出席大型集會（包括總統川普在3日晚間出席的國慶煙火晚會，以及4日主持的國慶儀式）時，並未直接回答是或否；但他表示，民眾利用國慶假期前往海灘，烤肉等，就必須自行注意風險，採取措施以保護自身安全。「最重要的是，如果你要出門參加聚會或去公共場所，請在臉上穿戴遮蔽物，因為這會讓人們有更多自由，讓更多地點保持開放。」

(中時 )