革命實踐研究院第171期營隊將在明天登場，本屆營隊以「青年登入．民主實踐營」為主題，就是希望能為國民黨開啟世代對話大門，吸引年輕族群能夠認識國民黨，進而成為新世代幕僚為國民黨帶來年輕新活力，讓國民黨與青年世代一起贏，結業式上，邀請前總統馬英九到場為學員加油打氣。

營隊將為期兩天，課程內容包含公共政策、政治實務、兩岸外交、媒體社群四大類，分別邀請國民黨副祕書長柯志恩、國民黨團總召林為洲、黨副祕書長黃奎博、主席辦公室顧問曾柏文授課，期望課程能為學員打下政治工作基底，從而暸解如何成為一名專業政治幕僚、開啟參與公共事務之路。

由於「青年登入．民主實踐營」肩負重啟與青年世代對話的重責，主辦單位也特別企劃「開箱KMT」，蒐集近20位大小黨務主管，錄製2至5分鐘的小短片，就是要讓青年世代更了解國民黨，也讓國民黨更貼近年輕人。

國民黨主席江啟臣、革實院長羅智強更將出席營隊活動青年夜話，與營隊學員近距離對談，不再是由政治人物來講，而是由政治人物來聽青年的心聲，並逐一回應學員們的問題，說明國民黨對於未來的發展規劃。

營隊執行長陳冠安表示，最終參與學員為101人，報到率超過9成5，顯示學員對營隊具有高度期待與想像，相信主辦單位也不會讓大家失望，會讓所有學員都能帶著滿滿收穫回家。

「時代創造青年，青年創造時代」，陳冠安強調，年輕人創造潮流的創意無限，相信年輕世代的加入會對國民黨帶來正向改變。年輕人不是容易被帶風向，而是因為現在是由青年世代引領風向。世代共榮，就是國民黨致力的方向，也是這次營隊的核心主軸。

革命實踐研究院是國民黨重要的幕僚人才搖籃，前總統馬英九便是革命實踐講習班第24期的大學長，預計將作為重量級嘉賓於活動最後一天（5日）的結業式上現身，為學弟妹加油打氣。馬總統的到來，象徵本次營隊承先啟後的歷史意義，也期許這批學員能再出一位總統。

(中時 )