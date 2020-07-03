高盛預估2020年全球石油需求將萎縮8％，2021年反彈6％，並在2022年前完全恢復到新冠肺炎疫情前的水準。

高盛分析師在報告中指出，由於通勤活動回復、民眾多利用私人交通工具，以及基礎建設支出增加，全球石油需求可望在2022年前完全回到炎疫情前水準。

在所有石油產品當中，汽油的需求將最快復原，主要因為民眾通勤時改用私人交通工具，而非大眾運輸系統，且國內旅遊以開車取代搭飛機，特別是美國、歐洲和大陸市場。

此外，拜政府擴大基礎建設計畫所賜，高盛預期2021年柴油需求可望回復到2019年的水準。

飛機燃油需求將是新冠危機的最大輸家。在疫苗尚未問世的情況下，消費者對搭乘飛機的信心偏低，高盛認為至少在2023年前，燃油需求都不會回到疫情前的水準。

高盛分析師表示，就長期而言，石油需求在2030年前不會觸頂。

國際油價在第二季大幅反彈，創下30年來最大季度漲幅，布蘭特和西德州期油分別躥揚80％與91％，不過兩項油品依然深陷熊市，各較2020年初時的水準大跌逾三分之一。

新冠肺炎疫情重創全球經濟前景，原油期貨價在4月崩跌至歷史低點，美國指標期油甚至跌至負值，創下史上首見。

封城防疫措施讓全球交通頓時靜止，對能源市場帶來前所未見的需求衝擊。英國石油（BP）與荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）皆以疫情為由，下修原油均價預測。

國際能源總署（IEA）6月預測，2020年石油需求將創下史上最大跌幅，第二季每日石油需求較一年前同期萎縮將近1,800萬桶，但預估接下來幾個月需求可望反彈。

(工商 )