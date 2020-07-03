新冠肺炎疫情導致全球股市一瀉千里，全球最大退休年金－日本政府年金投資基金（GPIF）在2019會計年度第四季（1至3月）慘賠將近1,650億美元，創下史上最大季度虧損紀錄。

根據GPIF的聲明稿顯示，GPIF第四季的報酬率為負10.71％，損失金額達17.71兆日圓（約1,647.4億美元），反觀第三季則有正報酬4.6％。

GPIF在第四季出現巨額虧損，寫下GPIF自2001年開始管理資產以來最慘重的季度損失，也對甫於4月1日上任的新理事長Masataka Miyazono形成沈重壓力。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景，日經225指數在2020年頭三個月重挫18％，同期道瓊工業指數狂瀉24％。

就全年度而言，GPIF在2019年度損失5.2％，金額達8.28兆日圓（約770.5億美元），創下2008會計年度（2009年3月底止）以來最大虧損幅度。

由於GPIF的資產規模龐大，一舉一動也受到全球金融市場關注。截至3月底止，GPIF管理的資產規模高達150.6兆日圓。儘管GPIF上季創下史上最大季度損失紀錄，但Miyazono表示，GPIF無意縮減股票投資部位。投資必須抱持長期觀點，不受短期投資結果影響。

GPIF在4月調整資產配置比重，將外國債券的持有比重由15％上調至25％，而國內債券比重由35％降至25％。日本與外國股票的持有比重則各占25％。

截至3月底，日本債券占GPIF投資組合的23.87％，外國債券占23.42％，國內股票占22.87％，外國股票占23.9％。

(工商 )