把貝多芬知名的月光奏鳴曲，改編成有森巴節奏、古巴節奏的拉丁風格版本，聽起來會是如何？朱宗慶打擊樂團連年推出豆莢寶寶兒童音樂會，今年以「Bling Bling大冒險」為主題，安排多樣曲風作品，帶大小朋友聽見不同打擊樂器的聲響。

朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監陳宏岳表示，往年兒童音樂會，會走到觀眾席和觀眾互動，「今年因疫情緣故，互動方式不會像以前那樣近距離，但還是會有節奏、拍手，帶觀眾一起感受節奏律動的魅力。」

「Bling Bling大冒險」故事描述主角MiMi的夢境，她夢見自己要去參加一場音樂會，在夢裡經歷了許多不同的表演，聽見很多樂器聲響，收穫滿滿。此外，還有另外兩個主角DoDo、ReRe相伴，三人的名字合起來，正是音符名稱Do、Re、Mi。

陳宏岳觀察，兒童音樂會必須要讓小朋友聽了印象深刻，同時要富有教育意義和知識性，在曲目設計上，除了強調不同的樂器特色，還會嘗試不同的風格，「像是這次有一首〈在黑夜綻放的煙火〉，完全由小鼓演奏，小鼓的響線聽起來，有煙火綻放的感覺，另外還有一首〈Cabasa狂想曲〉則是全部以串珠鈴樂器，可專注聽這個樂器的特色。」

此外，還有現代樂作品〈颶風珊迪〉，以各式各樣的鼓樂器，模擬颶風的聲響，和狂飆的場景，另外還有改編自貝多芬月光奏鳴曲的〈月光派對〉，可聽見原本貝多芬譜寫的旋律之外，還多了森巴節奏、古巴節奏。

陳宏岳表示，設計編排的出發點，都是希望小朋友能感受不同樂曲風格，認識作曲家和打擊樂器，進而聽見音樂的本質。演出將於8月15日至11月14日，於全台巡演30場。

(中時 )