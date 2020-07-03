台船基隆廠員工日前在廠區抗議指出，台船4年虧超過120億元，要求董事長、總經理下台，並擔心未來設置潛艦園區，會響原有生產線，導致生計受影響，台船董事長鄭文隆3日受訪指出，國建國造工程第一階段僅使用基隆廠的空地，絕對不會干擾到基隆廠產線，他希望員工共體時艱，體量國際產業動盪，一起「先活過這幾年再說」。

台船工會理事長藍許清6月20日指出，台船連年虧損，害公司差點倒閉，並在去年配合政府大開支票提出國艦國造計畫，但台船連4年虧損逾百億，他擔心基隆廠員工恐因潛艦園區設置，縮減生產線，被迫移轉到高雄廠或裁減。

對此，鄭文隆表示，航運業界的不景氣不是只有台灣，而是全世界的問題，而獨立董事要基隆廠改善，公司方也不能置之不理，能提出轉型的部分就會去做，但有些老員工會擔心工作權受損，才會有這次的罷工，他強調，每一個員工都有簽署勞動契約，員工的權益絕不會收損。

鄭文隆說，潛艦產業園區設在台船基隆廠，是從資源調配、國防角度，最適切的安排，在未來更將營運比重達成各三分之一，他說，廠區原定6月就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕，只要因為疫情導致設置延宕，但隨著疫情趨緩，目前已有4家廠商願意進駐，位置就在現有基隆廠區內，他保證不會影響現有產線。

台船表示，勞資雙方接下來將依序協商，找出最照顧員工的方式，目前已由一級主管帶領推動與執行營運改善方案，藉由各項措施，提升生產效率、控制成本，以擺脫目前虧損狀況，朝向轉虧為盈的目標努力，保住員工家庭生計，也守住台灣造船業的未來。

(中時 )