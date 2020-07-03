振興三倍券預購第3日結束，總申請人數達到422萬人。其中紙本券比例又拉升到7成4，比首日6成高出不少。相反數位券雖有105萬人綁定，但僅占2成6，比例持續走低。第二波加印紙本數恐怕不少，政府當初評估恐過於保守。

為了拉升數位券，經濟部今也急找50家信用卡、行動支付業者協調，希望打出第二波加碼。不過目前僅少數業者回覆，且增加多屬小額優惠，經濟部表示後續仍會多協調。

對於之前網傳印製三倍券「花新台幣近 10 億元買德國紙...防偽又從德國引進機器要7億元」，經濟部今天也提出駁斥，指本次三倍券所使用的紙張，是中央印製廠原本購自德國用於印製國內支票的用紙，並非特別自國外進口；三倍券上的防偽規劃，也是採用印製新臺幣鈔券的規格標準，多達 16 種防偽設計。

經濟部表示，振興三倍券第一階段由中央印製廠印製 1,200 萬份，每份 9 張共 1.08 億張，總計印製成本是3.15 億元。至於紙本券成本共9億元，是除了印製外，還加上配送及兌付等行政成本。

(中時 )